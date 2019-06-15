Sınav sırasında kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi
100. Yıl İmam Hatip Ortaokul'nda Temel Yeterlilik Sınavına giren 24 yaşındaki Sercan Bolat, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.15 Haziran 2019 Cumartesi 18:49
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) sırasında kalp krizi geçiren bir aday kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Alınan bilgiye göre, 100. Yıl İmam Hatip Ortaokul'nda sınava giren 24 yaşındaki Sercan Bolat kalp krizi geçirerek yere düştü. Başını yere vuran Bolat görevliler tarafından çağrılan ambulans ile Lokman Hekim Hastanesi'ne kaldırıldı. Bolat, kaldırıdığı hastanede hayatını kaybetti. Bolat'ın evli ve 20 günlük çocuğu olduğu öğrenildi.
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