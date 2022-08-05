Sınav kağıdını tınlayan yok! Kılıçdaroğlu sınav yaparsa işte böyle yapar!

KPSS'de çıkan bazı soruların Yediiklim isimli yayınevi tarafından sınavdan önce yayımlandığı iddiası sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi. Yediiklim yayınevine operasyon düzenlenmesinin yanı sıra ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı ve KPSS iptal edildi.

Başsavcılığın da soruşturma başlatarak tüm kurumların olağanüstü seferberlik başlattığı süreci baltalamak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğrenciler üzerinden siyasi rant devşirmeye çalıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Kılıçdaroğlu şu açıklamalarda bulundu:

"KPSS ile ilgili yorum yapmıyorum çünkü sınavın şaibesi bir yana, mülakatlar zaten şaibeli, haliyle sonuçlar kesin şaibeli. Bakanlığa da bunun için gitmiştim. Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna ise sadece gülüyorum. Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz."

Kılıçdaroğlu'nun şaibeli SSK personel sınavı

Yaşananlar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde kuruma personel alımı için yaptığı skandallarla dolu sınav akıllara geldi.

Sınav sonuçları okunmadan alım yaptılar

CHP liderinin SSK Genel Müdürü olduğu 1993 yılında 25 yerde sınav açan kurum için 134 bin eleman alınacağı duyuruldu. Büyük bir heyecanla sınava girenlerin sınav kağıtları okunmadan, kuruma personel alımı yapıldığı ortaya çıktı. SSK'nın Etlik deposunda bulunan köşeleri dahi açılmamış binlerce sınav kağıdı, yapılan şaibeli sınavın delili oldu.

Dönemin bakanları skandalı doğruladı

Başlatılan soruşturmanın ardından sınav kağıtlarının hiç okunmadığını Mehmet Moğultay'ın ardından Çalışma Bakanlığı'na gelen Necati Çelik de doğruladı. Çelik, Kılıçdaroğlu döneminde açılan sınavda kağıtların hiç okunmadığını tespit ettiklerini belirtirken, kuruma teröristlerin alındığı gerçeğini de açıkladı.

PKK'lılar kuruma yerleştirildi

PKK yanlısı bazı kişilerin hastane başhekimliklerine getirildiği, ömür boyu kamu hizmetinden mahrum edilen kişilerin kuruma alındığı ortaya çıktı.