Bazı evlerde isyan var! ara tatili 'aralıksız' ödev yaparak geçiren öğrenciler mutlu değil
Eğitim Danışmanı Gülcan Öncel, 9 günlük ara tatil başladı ancak bazı öğrencilere göre buna tatil demeye bin şahit gerek diyerek aileleri uyardı.
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Eğitim Danışmanı Gülcan Öncel, 9 günlük ara tatil başladı ancak bazı öğrencilere göre buna tatil demeye bin şahit gerek diyerek aileleri uyardı.
9 günlük ara tatil başladı ancak bazı öğrencilere göre buna tatil demeye bin şahit gerek...
Özellikle 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden çok fazla şikayet duyduğunu belirten Eğitim Danışmanı Gülcan Öncel, bir probleme dikkat çekti.
"Sadece Ders Yapmak Onlara Fayda Sağlamayacak!" Tatil öncesinde verilen bazı ödevlerin planlamalarında zorluk yaşandığına değinen Öncel, "Ara tatiller, öğrencilerin eksiklerini kapatmak için yoğun ders programlarına mahkûm edildiği dönemler olarak görülmemeli. Elbette tatil sürecinde öğrenmeden tamamen kopmamak ve belirli bir çalışma düzenini korumak önemli. Ancak bunun öğrencinin dinlenme ve kendine zaman ayırma ihtiyacının önüne geçmemesi gerekiyor" dedi.
Bazı okullarda LGS için çalışmaların 2-3 yıl önce başladığını söyleyen Eğitim Danışmanı Gülcan Öncel, "Özellikle anne-babaların ve öğretmenlerin tatili, çocukların daha fazla soru çözdüğü veya daha fazla konu bitirdiği bir başarı yarışına dönüştürmemesi gerektiğini düşünüyorum. Öğrencinin tatil boyunca saatlerce ders çalışması, her zaman daha verimli öğrenme anlamına gelmez. Aksine, yoğun ve baskılı programlar çocuğun derslere karşı motivasyonunu azaltabilir" şeklinde konuştu. "Çocuğun Biraz Da Ders Yapmayı Özlemesi Gerekir" Özellikle YKS ve LGS gibi Uzun soluklu çalıştırma gerektiren sınavlarda berrak zihnin önemli olduğunun altını çizen Öncel, "Unutmamamız gereken bir durum söz konusu: Uzağa atlayabilmeniz için birkaç adım geri gitmeniz gerekir. Bu nedenle öncelikle öğrencinin akademik ihtiyaçları belirlenmeli. Ardından yaşına, sınıf seviyesine ve öğrenme temposuna uygun bir çalışma planı hazırlanmalıdır. Örneğin günde belirli bir süre kitap okumak, kısa konu tekrarları yapmak ve eksik hissedilen derslere yönelik sınırlı sayıda soru çözmek yeterli olabilir. Burada önemli olan, çocuğa tatilde de sınav dönemindeymiş gibi bir sorumluluk yüklemek değil, öğrenme alışkanlığını sürdürülebilir hâle getirmektir" dedi. Ailelerin çocukları küçük sürprizler ve mutluluklar planlamasını tavsiye eden Eğitim Danışmanı Gülcan Öncel, "Aileler çocuklarının tatil programına arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi, açık havada bulunmayı, spor yapmayı ve ilgi duydukları etkinlikleri de mutlaka dâhil etmelidir. Çünkü çocukların yalnızca akademik değil, sosyal ve duygusal gelişimlerini de desteklememiz gerekiyor. İyi planlanmış bir ara tatilin başarısı, bitirilen kaynak kitap sayısıyla ölçülmez. Tatil başarısını, öğrencinin tatil sonrasında okula ne kadar dinlenmiş, istekli ve motive döndüğüyle de değerlendirilmeliyiz" dedi.
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