Mesai arkadaşları suçüstü yakaladı! Hastane morgunda 79 yaşındaki kadının cesedine cinsel saldırı
ABD'de bir hastanenin morgunda güvenlik görevlisi olarak çalışan 49 yaşındaki Randall Bird, 79 yaşındaki bir kadının cesedine cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu. Mesai arkadaşları tarafından morgdaki ceset torbası açık haldeyken yakalanan Bird, bayılarak cesedin üzerine düştüğünü savundu. Ancak adli incelemelerde kadının vücudunda sanığın DNA'sına rastlanması üzerine mahkeme, Bird'ü dört ayrı suçtan mahkum etti.