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Spor

Sinanoğlu, Beşiktaş'ta Gazze'nin sesinin kesilmesinin perde arkasını anlattı: Sizler zalimin yanında oldunuz alçaksınız!

Yeniakit Publisher
2024-01-06 23:53:00 -

Beşiktaş Genel Kurulu'nda Gazze konuşması yapan BJK Genel Kurul Üyesi Ali Sinanoğlu'nun mikrofonunun sesi kısılmıştı. Gündem olan olay çok konuşuldu ve tepki çekti. Olaya ilişkin Akit TV'de açıklamalarda bulunan Sinanoğlu çok sert konuştu.

Akit TV'de Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun'un sunduğu Kırmızı Oda programında konuk olan BJK Genel Kurul Üyesi Ali Sinanoğlu Beşiktaş Genel Kurulu'nda yaptığı Gazze konuşması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sinanoğlu,"Sayın Başkan bu sahnedekiler kim ne anlatıyor bunlar dedim. Hatta inerken orada Tevfik Yamantürk ne diyor dedi. Dedim ki böyle böyle, 30-40 saniye geçmiş dilek ve temennilerde bulunmak için çağırıyor. Ben 5. dakikayı aştığımı bilmeseydim. Yemin ediyorum o mikrofonu elimden alamazlardı. Sen orada Siyonistin tetikçiliğini yapacaksın. Askerliğini yapacaksın ben bu memleketin evladı olarak tarihime sahip çıkmayacağım mazluma sahip çıkamayacağım öyle mi? Sizler zalimin yanında oldunuz. Çünkü onlardansınız. Alçaksınız. İnerken Yahudiliğini bu kadar belli etmeseydin dedim." dedi.

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