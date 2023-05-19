Sinan Oğan’la ilgili bomba iddia! İkinci turda...

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimleri konusunda yüzde 5,2 oranında oy alan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği konusunu köşesine taşıdı.

Buram buram algı operasyonu kokan yazısında, Oğan’ın aldığı oyları Kemal Kılıçdaroğlu’na kanalize etme görevi üstlenen Saymaz, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve Yardımcısı Feramuz Üstün'ün Ankara'da Oğan'la iki saat görüştüğünü hatırlatıp şunları kaydetti:

“Dün Üstün'ü aradım. Oğan'ın yaklaşımını sordum.

Şöyle dedi: 'Olumlu. Masa adına biz bir teklifte bulunamayız ama tavrının önemli olduğunu, bu süreci etkileyeceğini, psikolojik üstünlüğü değiştireceğini söyledik. Arkadaşlarıyla değerlendirdikten sonra karar verecek. Bize yakın olduğunu hissettim. Diğer tarafla alakalı kafasında bir şey yok.'

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Dün ayrıca Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Oğan'la buluştu. Oğan'ın iktidara mesafeli olduğu ancak muhalefete destek vermekte kararsız kaldığı ifade ediliyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu, Oğan ve Ümit Özdağ'ı aradı. Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ın bugün buluşması bekleniyor.”