Sinan Oğan’ın oyları kime gider? "Muhtemelen..." deyip duyurdu

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 5 oy alan Sinan Oğan'ın seçmeninin ikinci turda nereye yöneleceğini masaya yatırdı.

Altınok, yazısında şunları kaydetti:

“İlk turda yüzde 5 oy alan Sinan Oğan'ın seçmeni nereye yönelecek?

Desteği karşılığında iki bakanlık ve cumhurbaşkanlığı yardımcılığı talep eden Oğan'ın kararı ne olur bilemem. İşi zor, yenilgiye mi ortak olacağına yoksa zafere mi cesaret edeceğine karar verecek.

Ancak "Kılıçdaroğlu seçilirse Güneydoğu'da HDP özerklik ilan eder. İç savaş çıkar" diyen perdenin arkasındaki isim Ümit Özdağ'ın seçmenine bu akıbet için oy istemesi mantıklı olmaz.

Zaten Oğan'a oy veren seçmenin belirleyici özelliği de taraftarlığı değil, kararsızlığı. İki adaya da eşit mesafede olan seçmen yine birinin çağrısıyla değil, üçüncü yolu tercih etmesine neden olan sorularıyla karar verecek.

Muhtemelen bir kısmı sandığa gitmeyecek. Gidenler de iki aday arasında aşağı yukarı eşit oranda dağılacaklar.

Dolayısıyla bence seçimi, adaysız kalan Oğan'ın seçmeni değil asıl katılım oranı belirleyecek.

Bostana gidecek olan çiftçiler mesela...

Şimdi bostan zamanı değil diyecekler mi?”



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