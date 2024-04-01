Sinan Oğan'dan seçim değerlendirmesi: 'Yol Haritası'nı paylaşacağım

X hesabından konu ile ilgili görüşlerini paylaşan Oğan, "Büyük bir olgunluk ve demokratik bir havada geçen yerel seçimlerin ülkemiz ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kazanan adayları tebrik ediyorum." dedi.

Oğan, şu ifadeleri kullandı:

"Seçimlerin özellikle de Türk Milliyetçileri açısından ciddi bir şekilde masaya yatırılması ve değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçimin merkezi haline getirdiğimiz Türk milliyetçilerinin, kendisini temsil iddiasındaki partilerin maalesef bu seçimlerde gerekli başarıyı gösteremedikleri görülmektedir.

Türk siyaseti yeni bir nesil değişimi arefesindedir. Önümüzdeki kısa süre zarfında bu konuda bir değerlendirme ve “Yol Haritası”nı sizlerle paylaşacağım."

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