  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'nin zaferi göğüslediği Şırnak'ta DEM'lilerden taşkınlık! İl başkanı dahil gözaltılar var

İstanbul'da o ilçelerde yarış devam ediyor! Oylar baş başa

Özgür Özel DEM Parti'ye diyet borcunu ödüyor! Silahlı kuvvetlere büyük iftira

Şamil Tayyar seçimle ilgili sessizliğini bozdu: Çabalarımıza fitne muamelesi yapıldı

Seçmeni böyle kandırdılar! Kandil'in adayı Meral kirli iş birliğini itiraf etti: İmamoğlu'na oy verdik

Yeniden Refah'ın 40 oyu AK Parti'ye kaybettirdi! 50 yıl sonra CHP kazandı

Seçimi Ekrem ve Mansur’un kazanması en çok siyonistleri sevindirdi! İsrail’den ilk açıklama geldi

İki aday arasındaki fark sadece 8 oy... Ortalık gerildi! Polis sokağa indi

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken çıkış: Adam diyor ki ben Erdoğan'ı seçtim! Onunla ilgili durum yok

Meral Akşener'den istifa kararı! Yeniden aday olmayacak
Gündem Sinan Oğan'dan seçim değerlendirmesi: 'Yol Haritası'nı paylaşacağım
Gündem

Sinan Oğan'dan seçim değerlendirmesi: 'Yol Haritası'nı paylaşacağım

Yeniakit Publisher
2024-04-01 02:47:00 - 2024-04-01 02:48:26
Sinan Oğan'dan seçim değerlendirmesi: 'Yol Haritası'nı paylaşacağım

Genel seçimlerde ATA İttifakı'nın adayı olan, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan, yerel seçimin sonuçlarını değerlendirdi.

X hesabından konu ile ilgili görüşlerini paylaşan Oğan, "Büyük bir olgunluk ve demokratik bir havada geçen yerel seçimlerin ülkemiz ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kazanan adayları tebrik ediyorum." dedi.

Oğan, şu ifadeleri kullandı:

"Seçimlerin özellikle de Türk Milliyetçileri açısından ciddi bir şekilde masaya yatırılması ve değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçimin merkezi haline getirdiğimiz Türk milliyetçilerinin, kendisini temsil iddiasındaki partilerin maalesef bu seçimlerde gerekli başarıyı gösteremedikleri görülmektedir.

Türk siyaseti yeni bir nesil değişimi arefesindedir. Önümüzdeki kısa süre zarfında bu konuda bir değerlendirme ve “Yol Haritası”nı sizlerle paylaşacağım."

158 oyla kaybedilmişti! AK Parti o ildeki seçim sonuçlarına itiraz etti
158 oyla kaybedilmişti! AK Parti o ildeki seçim sonuçlarına itiraz etti

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

158 oyla kaybedilmişti! AK Parti o ildeki seçim sonuçlarına itiraz etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan seçim açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan seçim açıklaması

Gündem

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan seçim açıklaması

Seçimi kura ile kaybeden adaydan kahreden haber! Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Seçimi kura ile kaybeden adaydan kahreden haber! Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Gündem

Seçimi kura ile kaybeden adaydan kahreden haber! Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Destici'den seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama: Bu durumlar etkiledi
Destici'den seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama: Bu durumlar etkiledi

Gündem

Destici'den seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama: Bu durumlar etkiledi

Destici'den seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama: Bu durumlar etkiledi
Destici'den seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama: Bu durumlar etkiledi

Gündem

Destici'den seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama: Bu durumlar etkiledi

Seçim sonuçlarının ardından Hamza Dağ'dan açıklama
Seçim sonuçlarının ardından Hamza Dağ'dan açıklama

Siyaset

Seçim sonuçlarının ardından Hamza Dağ'dan açıklama

HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı'dan seçim mesajı!
HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı'dan seçim mesajı!

Gündem

HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı'dan seçim mesajı!

Seçim sonuçları sonrası dolardan beklenmedik tepki
Seçim sonuçları sonrası dolardan beklenmedik tepki

Ekonomi

Seçim sonuçları sonrası dolardan beklenmedik tepki

Seçimin ardından Altın Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken sözler
Seçimin ardından Altın Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken sözler

Gündem

Seçimin ardından Altın Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken sözler

Melih Gökçek'ten seçim sonuçları hakkında açıklama! Atasözü paylaştı
Melih Gökçek'ten seçim sonuçları hakkında açıklama! Atasözü paylaştı

Gündem

Melih Gökçek'ten seçim sonuçları hakkında açıklama! Atasözü paylaştı

{relation id:1841580 slug:'158-oyla-kaybedilmisti-ak-parti-o-ildeki-secim-sonuclarina-itiraz-etti'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23