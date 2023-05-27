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Siyaset Sinan Oğan'dan önemli çıkış: Bahçeli'nin olduğu ittifakı seçmeyecektik de HDP'nin destek verdiği ittifakı mı seçecektik?
Siyaset

Sinan Oğan'dan önemli çıkış: Bahçeli'nin olduğu ittifakı seçmeyecektik de HDP'nin destek verdiği ittifakı mı seçecektik?

Yeniakit Publisher
2023-05-27 15:06:00 -
Sinan Oğan'dan önemli çıkış: Bahçeli'nin olduğu ittifakı seçmeyecektik de HDP'nin destek verdiği ittifakı mı seçecektik?

Sinan Oğan, 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı almasıyla ilgili konuştu. MHP'den ihraç edilen Oğan'ın Bahçeli'yle ilgili sözleri dikkat çekti. Oğan, ''Sayın Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de gidip HDP'nin destek verdiği ittifakı mı seçecektik. Bizim aramızda şu veya bu sorunlar olabilir ama memleket söz konusu olduğunda Türk milliyetçileri birleşecektir." dedi.

Dışişleri Bakanı ve AK Parti milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Seçimi birinci tur adaylarından Sinan Oğan Antalya'da vatandaşlarla bir araya geldi.

"SIĞINMACILARIN GERİ DÖNÜŞ TAKVİMİ VAR"

2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı alan Oğan, "Sığınmacılar konusunu Sayın Cumhurbaşkanımızla konuştuğumuzda geri dönüşlerin bir takvimi olduğunu gördük. Biz de demiyoruz ki 'Bir gecede dolduralım gönderelim'. Sınırlarımızda güvenliğin artırılması da bizim talebimizdi, tabi ki Cumhurbaşkanı ona da karşı çıkmadı." dedi.

"BAHÇELİ'NİN OLDUĞU İTTİFAKI SEÇMEYECEKTİK DE..."

2015 yılında MHP'den ihraç edilen Oğan, ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Biz arkadaşlarımızla istişare ettik en doğru kararın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek olduğunu gördük. Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler de bu doğru kararı destekleyecekler. Biz mevsimlik milliyetçilerle değiliz. Sayın Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de gidip HDP'nin destek verdiği ittifakı mı seçecektik. Bizim aramızda şu veya bu sorunlar olabilir ama memleket söz konusu olduğunda Türk milliyetçileri birleşecektir.

"TÜRKİYE DÜŞMANLARINI KAHREDECEĞİZ"

Türk dünyasının olduğu yerde olmayıp da kendilerine farklı dünya kurmaya çalışanların yanında mı olacaktık? Şimdi sırada 28 Mayıs var. Yarın inşallah hepimiz sandığa gideceğiz ve gereğini yapacağız. O gereğini biz yaptığımız zaman küsüratlarla değil yüksek bir farkla o seçimi aldığımız zaman Türkiye'nin dostlarını sevindireceğiz, düşmanlarını da kahredeceğiz inşallah."
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