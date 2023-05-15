Sinan Oğan'dan flaş "ittifak" açıklaması! Tüm Türkiye'ye böyle duyurdu
ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, seçimlerden sonra Alman Der Spiegel dergisine verdiği söyleşide, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ancak HDP'nin siyasi sistemin dışında bırakılması durumunda destekleyeceğini söylediğini yalanladı.
ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, seçimlerden sonra Alman Der Spiegel dergisine verdiği söyleşide, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ancak HDP'nin siyasi sistemin dışında bırakılması durumunda destekleyeceğini söylediğini yalanladı.
Der Spiegel muhabiri Maximilian Popp, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Oğan'ın kendilerine "Kılıçdaroğlu'nu sadece HDP siyasi sistemin dışında bırakılırsa desteklerim" dediğini iddia etti.
Oğan, Popp'un paylaşımını alıntılayarak, "Hayırdır Der Spiegel, size verdiğim röportajda Türk basınına dediğimiz genel şartlardan farklı bir şey demedik. Bunu nereden uydurdunuz?" diye sordu.
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