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Gündem Sinan Oğan'dan flaş açıklama! 2028 yılında sağın ortak adayıyım
Gündem

Sinan Oğan'dan flaş açıklama! 2028 yılında sağın ortak adayıyım

Yeniakit Publisher
2024-05-28 09:58:00 -

2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur ittifakını destekleyen Sinan Oğan, 2028 yılı seçimlerinde ‘sağın ortak adayı’ olacağını açıkladı.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur ittifakını destekleyen Sinan Oğan, 2028 Genel seçimlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye İttifakı Partisi Mersin İl Başkanlığı'nın açılışında konuşan Sinan Oğan, “İnşallah 2028'de sağın ortak adayı olacağım. Türk sağını birleştiren bir lider olarak Türkiye'yi yönetecek bir isim olma hedefim var” dedi. Oğan'ın açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

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Yorumlar

okur

sesli guldum milleti iyice salak yerine koyuyor

Vahap Kalyoncu

2028 e daha çok var bekleyelim görelim şimdiden olmaz demiyorum takip edip görelim bakalım.
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