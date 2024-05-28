Sinan Oğan'dan flaş açıklama! 2028 yılında sağın ortak adayıyım
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur ittifakını destekleyen Sinan Oğan, 2028 yılı seçimlerinde ‘sağın ortak adayı’ olacağını açıkladı.
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur ittifakını destekleyen Sinan Oğan, 2028 Genel seçimlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye İttifakı Partisi Mersin İl Başkanlığı'nın açılışında konuşan Sinan Oğan, “İnşallah 2028'de sağın ortak adayı olacağım. Türk sağını birleştiren bir lider olarak Türkiye'yi yönetecek bir isim olma hedefim var” dedi. Oğan'ın açıklaması sosyal medyada gündem oldu.
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