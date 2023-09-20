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Gündem Sinan Oğan'a 12 milyon liralık iftira atan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek özür dilemek zorunda kaldı!
Gündem

Sinan Oğan'a 12 milyon liralık iftira atan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek özür dilemek zorunda kaldı!

Yeniakit Publisher
2023-09-20 15:54:00 - 2023-09-20 16:53:07
Sinan Oğan'a 12 milyon liralık iftira atan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek özür dilemek zorunda kaldı!

Sinan Oğan'ın seçimlerden sonra 12 milyon TL'lik otomobile binmeye başladığını ileri sürerek aklı sıra hükümet tarafından fonlandığı algısı oluşturmaya çalışan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, attığı iftiranın gerçek olmadığı ortaya çıkınca özür dilemek zorunda kaldı.

Yalan ve iftira haberler konusunda zirveyi bırakmayan Sözcü'nün yazarı Deniz Zeyrek, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın 12 milyon liralık arabaya binmeye başladığını öne sürerek hükümetle kirli alışveriş yaptığı iftirasını attı.

Zeyrek'in iftirası sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sinan Oğan, haberleri kesin bir dille yalanlayıp söz konusu iftirayı tiye aldı.

"Aracı alayım diyen olursa daha aşağısına da satmaya hazırım"

Oğan, "Gazeteci Deniz Zeyrek bize sorup doğrulama gereği duymadan yaptığı yanlış haberi düzeltmek durumunda kaldı. Bindiğim 2. El araç meclisteki bir çok CHP milletvekilinin aracından daha eskidir. Eğer bu araç Deniz beyin dediği fiyatlardaysa hemen satabilirim. Hatta bırakın 12 milyonu, 10 milyona, hatta 9 milyona ve hatta 8 milyona satmaya hazırım. Aracın bozuk paçalarını değiştirme masraflarına rağmen pazarlık yapalım, aracı alayım diyen olursa daha aşağısına da satmaya hazırım" ifadelerine yer verdi.

İşte Oğan'ın o paylaşımı:


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Deniz Zeyrek özür diledi

Sinan Oğan'ın açıklamasının ardından 'çamur at izi kalsın' politikası sürdüren Deniz Zeyrek, yaptığı paylaşımla özür dilemek zorunda kaldı.

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