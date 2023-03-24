Sinan Oğan Yeniden Refah tabanından imza dilendi!

Dr. Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılmasından sonra gözünü Yeniden Refah Partisi'nin tabanına diken Sinan Oğan, "Aziz Türk milleti, bugün Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı saflarına katıldığını gördük." dedi ve Yeniden Refahlılara imza için şöyle yalvardı:

Buradan bütün Yeniden Refah Partisi tabanına sesleniyorum. Biz buradayız biz mücadeleye devam ediyoruz. 20 yıllık AKP iktidarının bu ülkeye yaptığı eziyetleri sonlandırmak için bütün Yeniden Refah Partisi tabanını bize imza vermeye davet ediyorum. Gelin hep beraber daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edelim.

YSK'dan yapılan açıklamaya göre Oğan, 38 bin 993 imza topladı.



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