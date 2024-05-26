Sinan Oğan ilk defa konuştu! 'Eğer Kılıçdaroğlu'nu seçtirseydik...'

Oğan, Türkiye İttifakı Partisi Mersin İl Başkanlığı binasının açılışında konuştu.

6'lı masanın Türkiye'yi yönetme yetkinliğinin olmadığını herkesin anladığını ifade eden Sinan Oğan, "Biz bugün net bir şekilde görüyoruz ki, eğer biz 6'lı masa adayını destekleseydik ve Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı seçtirseydik, Türkiye bugünlerde yeniden seçimi konuşuyor olacaktı." dedi.

Sinan Oğan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve sonrasında gelinen sürece ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Aldığımız kararı eleştirenler oldu, anlayışla karşıladık. Bizim kararımızı yanlış bulanlar oldu, anlayışla karşıladık ama maalesef ki iftiralarla da karşı karşıya kaldık. Türkiye'de bir kitlenin sosyal medya üzerinden geliştirmiş olduğu linç kültürünün son kurbanı bizdik. Sustuk, zamanını bekledik ve artık bundan sonra değerli arkadaşlar herkesin bizimle ilgili söylediği sözleri iki defa düşünmesini tavsiye ederim. Kim hangi dilden anlıyorsa o dilden cevap verilecektir. Biz bu bir sene şunun için sustuk, dedik ki olabilir, insanlar onların istemediği yönde aldığımız kararı kızgınlıkla yanaşabilirler, saygı duyarız ancak süreç bizim neden bu kararı aldığımız ve nerede durduğumuzu ortaya koyacaktır.

Bugün gördük ki Altılı Masa Türkiye'yi yönetme iktidarında değilmiş. Biz bugün net bir şekilde görüyoruz ki, eğer biz Altılı Masa adayını destekleseydik ve cumhurbaşkanı seçtirseydik, Türkiye bugünlerde yeniden seçimi konuşuyor olacaktı. Türk ekonomisinde kriz olacaktı, Türkiye'de siyasal kavga giderek derinleşecekti. İnsanların bizim hangi noktada durduğumuzu anlamaya başladığı bir dönemdeyiz.”

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