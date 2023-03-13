Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, HÜDA PAR'ı hedef aldı.

HÜDA PAR'ı terörle itham eden Oğan, delilsiz iddialarıyla, "2 bin 500 adet sorgu kasedi bugün devletin elinde. 2000 öncesine kadar HÜDA PAR'ın işkence sorguları var." dedi.

PKK'lı Duran Kalkan'ın, "Önümüzdeki en büyük engel" dediği HÜDA PAR için, "Türkiye'nin PKK'lılara tazminat ödemesini söylüyor. Dersim diyor, Türkiye Kürdistanı kuruyor." yalanını ortaya atan Sinan Oğan, şöyle devam etti:

İnsanlar Ata İttifakı'nı bir sigorta olarak görüyor. İnsanlar diyor ki bize 'Siz Türk milletinin sigortasısınız. Siz mutlaka olmalısınız'. Yeşiller Partisi üyesinden tutun da, Liberal Parti'ye kadar 'Biz sizinle aynı görüşte değiliz ama siz olmalısınız' diyor. 22 Mart'ta imza süreci başlıyor. E-devletten açmadılar imzayı. Gidip ilçe seçim kurullarına imza vermemiz gerekiyor.

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