Sinan Oğan 'Erdoğan' dedi! Ümit Özdağ'dan ilk tepki
ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci turu için 'istikrar' vurgusu yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu.
Sinan Oğan'ın flaş açıklamalarının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan bir paylaşım geldi.
Twitter hesabından açıklama yapan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır."