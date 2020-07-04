Sinan Gümüş kimdir nerelidir? Sinan Gümüş kaç yaşında? Sinan Gümüş hangi takımda?

Trabzonspor, devre arası Antalyaspor'a kiralanan Sinan Gümüş’e sezonluk 1 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi. Peki Sinan Gümüş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Sinan Gümüş kimdir?

15 Ocak 1994 tarihinde Almanya’nın Pfullendorf bölgesinde doğan Sinan Gümüş, küçük yaşta futbola ilgi duydu. Daha sonra ise futbola TSV Aach-Linz takımında başladı. Burada ilk olarak ortasaha’nın ortasında görev yapan Gümüş, 1 sezonda 90 gol attı ve inanılması güç bir rekora imza attı. Burada tüm dikkatleri üzerine çeken Sinan Gümüş daha sonra ise hocalarının tavsiyesiyle doğduğu şehrin takımı SC Pfullendorf’a önerildi ve bu takımın altyapısına transfer oldu. Pfullendorf takımında ise hocaları tarafından sol-sağ kanat ve forvet arkası mevkiilerinde görev alan Sinan Gümüş, 2011-12 sezonuna kadar bu takımın altyapısında görev yaptı. 2011-12 sezonu başında ise yetiştirme bedeli karşılığında Stuttgart’a transfer oldu.

2010-11 sezonunun bitimiyle Stuttgart’a transfer olan Sinan Gümüş, öncelikle U19 takımında forma giydi. İlk maçına ligin ilk haftasında Frankfurt karşısında çıktı ancak sadece 10 dk görev yapabildi. Mannheim U19′a karşı 1-0 kazanılan maçta sakatlanarak sahayı terketti. Bu maçta ciddi bir sakatlık yaşayan Sinan, 2011-12 sezonunu kapattı. 2012-13 sezonunda Gümüş, sezonun 2. yarısı ile yaşı itibariyle Stuttgart’ın 2. takımına çıkartıldı. 2012-13 sezonunda bu takım ile Alman 3.Ligi’nde 13 maça çıkan Gümüş, 398 dakika aldı. 2013-14 sezonunda ise sezon başında adı Fenerbahçe, Eskişehirspor ve Beşiktaş gibi kulüplerle anılan Sinan Gümüş, kulübünün yüksek bir bedel talep etmesi nedeniyle kulübünde kaldı. Sezona takımın 2.takımı ile devam eden Gümüş, sezonun ilk 5 maçında kadroya alınmadı. 6 ve 7.haftalarda ise yedek kalan Gümüş, 8.hafta itibariyle Jürgen Kramny’nin takımında görev yapmaya başladı. 2013-14 sezonunda çıktığı 19 maçta 1 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray U-21 takımına gönderildi

2014-15 transfer döneminin ilk günlerinde Türkiye’ye gelen Gümüş, başta Fenerbahçe, Rizespor ve Beşiktaş olmak üzere bir çok kulüp tarafından istense de Kaan Baysal gibi Galatasaray’ı tercih etti ve oyuncu ile sözleşme imzalandı. 2014-15 sezonunda takıma Yasin Öztekin ve Olcan Adın'ın da transferiyle bu mevkiide rekabet artmıştır. Sinan Gümüş ilk maçına Vorwarts Steyr ile oynanan hazırlık maçında çıkmış ancak daha sonra 1-2 hazırlık maçında daha şans bulsa da takımdaki kadro derinliği nedeniyle Kaan Baysal ve Endoğan Adili'yle birlikte Galatasaray U-21 takımına gönderilmiştir. Hamza Hamzaoğlu'nun teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından aynı şekilde devam eden Sinan, 13 Aralık 2014 günü oynanan Torku Konyaspor U-21 maçında da ağları havalandırmıştır. Attığı 9 gol ile gol krallığında Bursasporlu Enes Ata ile zirveye çıkan Sinan bunun yanı sıra sağ açıktaki performansıyla 5 de asist yapmış ve 9 maçta 14 gole direkt etki etmiştir. Bu gelişmelerin üzerine 16 Aralık 2014 günü oynanan Balçova Yaşamspor maçı kadrosuna dahil edilen Gümüş, maça yedeklerde başlasa da 2.yarıda Bruma'nın yerine oyuna girmiş ve Yasin Öztekin'in şık topuk pasıyla Galatasaray ile çıktığı resmi maçında ilk golünü atmıştır.