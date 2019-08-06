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Sinan Güler'den Fenerbahçe'ye veda mesajı

- Sarı-lacivertli basketbol takımı ile yolları ayrılan 35 yaşındaki basketbolcu:- "Bu süreçte desteğini esirgemeyen Fenerbahçe taraftarına ve tüm basketbolseverlere, yardımlarını ve fikirlerini paylaşan hem eski hem yeni Fenerbahçe yönetimlerine teşekkürlerimi iletmek isterim"

06 Ağustos 2019 Salı 22:08
Sinan Güler'den Fenerbahçe'ye veda mesajı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı 35 yaşındaki oyuncu Sinan Güler, veda mesajı yayımladı.

Deneyimli basketbolcu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, 2 sezon formasını giydiği sarı-lacivertli takımla birlikteliğinin son bulduğunu belirterek, "Bu süreçte desteğini esirgemeyen Fenerbahçe taraftarına ve tüm basketbolseverlere, yardımlarını ve fikirlerini paylaşan hem eski hem yeni Fenerbahçe yönetimlerine, sporcuları için her günü kolay hale getirmeye çalışan basketbol şubesi teknik ve idari ekibine, çabalamaktan kaçınmayan, bütün sorunlara göğüs gererek yanımızda olan sağlık ekibimize teşekkürlerimi iletmek isterim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko formasıyla birer kez Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Sinan Güler, şunları kaydetti:

"2 senelik serüven içinde bu takımın ne kadar kuvvetli bağlara sahip olduğunu en güzel örneklerle gösteren takım arkadaşlarıma ve beraber olduğumuz süre boyunca oyuncularına olan saygılarını ve sevgilerini paylaşmaktan çekinmeyen, sahada her zaman en iyisini beklerken, kendileri de en iyisini yapmaya çalışan Zeljko Obradovic ve Maurizio Gherardini'ye de ayrıca teşekkür etmek isterim. Biliyorum ki bundan sonra da yollarımız bir şekilde kesişiyor olacak."

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 22:08
  1. Basketbol
  2. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı
  3. Sinan Güler
  4. veda mesajı

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