Sinan Engin'den çarpıcı sözler: Şu ortamda Sergen'i de Beşiktaş'ı da bitirirsiniz
Futbol yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş'ın Trabzonspor deplasmanında aldığı farklı mağlubiyetin teknik direktör Sergen Yalçın'ın siyah beyazlı ekiple anılmasının ardından çarpıcı ifadelerde bulundu.30 Eylül 2019 Pazartesi 11:52
Spor yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş'ın devre arasına kadar Abdullah Avcı ile yola devam edeceğini iddia etti.
Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol'da açıklamalarda bulunan Sinan Engin, "Abdullah Avcı'ya şu an operasyon yapılmaz. En azından devre arasına kadar gider. Bu kariyerdeki Abdullah Avcı zaten istifa etmez. Bu sezonu bitirmeli. Sergen Yalçın gelsin deniyor ama şu ortamda Sergen'i de Beşiktaş'ı da bitirirsiniz." ifadelerini kullandı.
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