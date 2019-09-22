Sinan Engin: Fenerbahçe'nin şampiyon olması için...

Fenerbahçe, Süper Lig 5. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin performansını ve şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

"Vedat Muriqi gol atmasına rağmen geriye gidiyor''

Fenerbahçe'yi beğendim. Sonuç daha farklı olmalıydı. 5-2, 5-3, 6-3 gibi skor olabilirdi. Çok fazla pozisyon üretti Fenerbahçe. Hala forma giremeyen oyuncular var. Orta saha ağırlıklı oyunculardan oynanıyor. Ersun hocaya bazen hayret ediyorum. Dirar'ı solda öldürüyorsun. Başka bir formül bulacaksın. Tolga Ciğerci'yi oynat. Dirar'ı sağda bırak ve ondan faydalan. Vedat Muriqi gol atmasına rağmen geriye gidiyor.

Emre Belözoğlu'na övgü

Fenerbahçe'nin şampiyon olması için Emre Belözoğlu'nun en az 30 maçta oynaması lazım. Emre Belözoğlu'nun oynamadığı maçlarda takım şekersiz tatlı gibi. Garry Rodrigues önemli bir eksik. Galatasaray derbisi öncesi bunu da net bir şekilde söylüyorum. Fenerbahçe takımı, camiası ve taraftarı şampiyonluk yarışında ben de varım diyor.