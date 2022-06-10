Sinan Burhan'dan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesine tepki: Çalıştırırken Avrupa, maaşa gelince Afrika

AK Parti Altındağ Belediye Meclis üyesi Sinan Burhan, "Ankara Belediyesinde çalışan işçiler köle mi? Sendikalar işçilere neden sahip çıkmıyorsunuz?" dedi.

Sosyal medya hesabından konuşmasını paylaşan Burhan, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesine ve sendikalara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Aynı iş yerinde aynı eşit işi yapıp yarısından az maaş alıyorlar. Sendikalara da yönelik şikayet var, onu da söyleyeyim. Sendikaların hangi görüşten olursa olsun bu işçilere sahip çıkması lazım. İşçileri çalıştırırken Avrupa örnek veriliyor, maaş öderken Afrika. Bu insanlar köle değil. Siz bu insanların sahipleri değilsiniz. Siz kimsiniz? Bunların sahibi misiniz? Bu insanlar köle mi? Bu insanlara yönelik bu uygulamalardan vazgeçin."