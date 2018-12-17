Sinan Aygün’ün ismi CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için geçtiği iddiası sonrası Sinan Aygün’ün kim olduğu araştırılıyor. CHP’nin Ankara belediye başkan adayı Sinan Aygün mü? Sinan Aygün Kimdir, nerelidir? Sinan Aygün hangi görevlerde bulundu. 1998-2011 yılları arasında Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı olarak görev yapan Sinan Aygün’ün biyografisi…

10 Mart 1959 Kelkit Gümüşhane doğumludur. İş adamı ve siyasetçi olan Sinan Aygün ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Sinan Aygün, Gazi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirmiştir. İş hayatına atılan ve inşaat sektöründe faliyet göstermeye başlayan Aygün, mütaahitliğe başladı. Bunun yanında inşaat malzemeleri satışı da yapan Aygün, Fuat Ünal’ın ardından 1998 yılında Ankara Ticaret Odası Başkanı seçildi. Aygün, 2002’de yapılan seçimlerin ardından bu görevine devam etti. 2002 yılında, Seçilmişleri ve Atanmışları İzleme Derneği (İZDER) Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün'ü,"Yılın Adamı" seçti. Sinan Aygün 2006’da gerçekleştirilen yönetim kurulu başkanlığı seçiminde,161 geçerli oyn tamamını alarak 4 yıllık bir süre için daha ATO Başkanı seçildi. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 2011 Türkiye genel seçimleri sonucunda CHP Ankara milletvekili seçilerek meclise girmiştir.

Ergenekon operasyonları

1 Temmuz 2008 sabahı, Ergenekon Soruşturması kapsamında yapılan operasyon ile İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz ve Mehmet Ali Pekgüzel'in talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Terörle Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alınmıştır. Ergenekon soruşturması kapsamında Beşiktaş adliyesinde sorgulanan ATO Başkanı Sinan Aygün nöbetçi mahkeme kararı ile tutuklandı . 14 Temmuz 2008'de Sinan Aygün'ün avukatının tutuklama kararına yaptığı itiraz kabul edildi ve ATO Başkanı Aygün ve Barbaros Altıntaş serbest bırakıldı. 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri'nde Ankara 2. Bölge 3. sıra adayı oldu ve seçimleri kazanarak TBMM'ye girdi. Türkiye-Peru Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir.