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Siyaset Sinan Ateş'in eşi milletvekilliği adaylığı konusunda kararını duyurdu
Siyaset

Sinan Ateş'in eşi milletvekilliği adaylığı konusunda kararını duyurdu

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in adı milletvekilliği adaylığı konusunda bazı partilerle anılıyordu. Ateş kararını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 16:36:00 -
Sinan Ateş'in eşi milletvekilliği adaylığı konusunda kararını duyurdu


Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, geçen sene 30 Aralık günü Çankaya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında 21 kişi tutuklanmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından seçimlere ilişkin Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile ilgili milletvekili adaylığı iddiaları gündeme gelmişti. Ayşe Ateş'ten konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Siyasete atılmama kararı aldı

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; bugün ailesi adına Ayşe Ateş bir açıklama yaptı. "İnsanlık dışı suikastin aydınlatılması hususunda devletimize olan güvenimizi yeniden vurgulamak istiyoruz" denilen açıklamada "Vicdanları yaralayan bu alçak suikastin ucu kime dokunursa dokunsun aydınlatılması için, siyasi partilerin haklı davamızda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sesimiz olmaya devam etmesini arzu etmekle birlikte davanın sağlıklı ilerleyebilmesi adına aile olarak siyasetin içinde yer almak yerine siyaseti siyasetçilere bırakmak gerektiği hususunda bir karar almış bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

sinan ateş eşi ayşe ateş

Ayşe Ateş doğru karar vermiş. siyaset yanlış tercih olurdu

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