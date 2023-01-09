Sinan Ateş’i kim neden katletti? Günlerdir tartışılan soruyu cevapladı Sinan Ateşi o öldürdü.

Youtube kanalında yorumda bulunan yazar Murat Akkoyunlu, Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in neden ve kimler tarafından katledildiğini paylaştığı videoda şöyle anlattı.

“Sinan Ateş niye katledildi? Önce şunu bilmemiz lazım. Onu bir ülkücü öldürmedi.

Onu bir ülkücü öldürtmedi. Öyleyse kim öldürttü.

Gazeteci Uğur Mumcuyu kim öldürdü ise Sinan Ateş’i de o öldürdü. Eşref Bitlis’in uçağına sabotaj yapıp kim öldürdü ise Sinan Ateş’i de o öldürdü. Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterine kim sabotaj düzenleyip öldürdü ise O öldürdü. Turgut Özal’ı kim zehirleyip öldürdü ise Sinan Ateş’i de o öldürdü.

Niçin öldürdü?

Türk milliyetçileri ile ülkücü hareketi bir birinden ayırmak için bu katliam düzenlendi. MHP ile ona bağlı milliyetçileri bir birinden ayırmak için Sinan Ateş katledildi.

Türkiye yeni bir yüzyıla başlıyor. 2023 yılında Türkiye ihya ve inşa olacak! Ya bölgesel bir lider ülke olmayı başaracağız ya da 1918 yıllarına döneceğiz. Olay budur.

Tam bu noktada Türk milliyetçilerini bölmek için bu operasyon Küresel çete tarafından yapıldı.

Bu küresel çeteye hizmet eden bazı yayın organları olayı kaşımaya kanırtmaya başladılar.

MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli neden cenazeye gitmedi? Neden taziyede bulunmadı gibi falan filan konuşmaya başladılar.

Taziye bizzat Devlet Bahçeli’nin kendisine yapılmalı. Cenazeye gittiğinde Fetönün itleri bir operasyon yapsalardı ne olacaktı?

Şu an olay devlette mi? Evet.

İnceleniyor mu? Evet.

Ortaya çıkartılacak mı? Evet.

İşte olay budur.” dedi.