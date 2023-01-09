Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Vedat Balkaya CHP’li çıktı!

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara’nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi’nde 30 Aralık’ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.



Ateş’in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Vedat Balkaya’nın CHP’li olduğu ortaya çıktı.

‘KÜÇÜK BİR HESABIM VAR’ DEDİ

Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan motosiklet sürücüsü Balkaya, mahkemedeki ifadesinde, “Eray Özyağcı (tetikçi) bana husumetlim var Ankara’ya gidelim dedi. Olay günü de küçük bir hesabım var, sen beni ileride bekle dedi. Onu bırakıp bekledim. Daha sonra silah sesleri duydum. Eray’ı alarak uzaklaştım” demişti.

VEDAT BALKAYA CHP’Lİ ÇIKTI

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde tetikçi Eray Özyağcı’yı taşıyan motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya, “Yakında siyasi cinayetler işlenecek” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun hayranı çıktı.

CHP’li isimlerin sosyal medya paylaşımlarına beğeni yağdıran Balkaya’nın MHP ile zıt görüşlere sahip olduğu anlaşıldı. CHP’ye yakın troll hesaplar tarafından MHP’li olduğu iddia edilen Vedat Balkaya’nın CHP’li isimlere sosyal medyada yaptığı beğeniler ve paylaşımlar akılları karıştırdı.

İşte o paylaşımlar: