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Gündem Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame tamamlandı
Gündem

Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame tamamlandı

Yeniakit Publisher
2024-04-29 12:55:00 -
Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame tamamlandı

Ankara Başsavcılığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine soruşturmayı tamamlayarak, 22 kişi hakkında ''tasarlayarak öldürme'' suçundan iddianame düzenledi.

T24'ün haberine göre Ankara Başsavcılığı, 30 Aralık 2022’de Ankara Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmasını tamamladı.

Başsavcılık, ''tasarlayarak öldürme'' suçundan 22 kişi hakkında iddianame düzenledi.

Söz konusu iddianame, Ayhan Bora Kaplan Davası'na da bakan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de, Ankara’da Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçi Eray Özyağcı, eylemi organize eden Doğukan Çep, eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem ile 3 polisin de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklanmıştı. Sinan Ateş cinayetine dair bilirkişi raporunda, Ateş’in adresini Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın istediği ortaya çıkmıştı. Eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalanıp serbest bırakılan Tolgahan Demirbaş’ın sildiği, ancak özel bir program sayesinde verileri kurtarılan telefondan, Ateş suikastının aylar önce planlandığını ortaya koyan bilgiler çıkmıştı.

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