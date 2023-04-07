Sinan Akçıl'dan yürek ısıtan paylaşım
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek için bölgede bulunan şarkıcı Sinan Akçıl'ın paylaşımı beğeni topladı.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıcı olan depremlerden etkilenenlere destek için bölgede bulunan şarkıcı Sinan Akçıl, afetzedelerle bir araya geliyor.
Akçıl'ın son durağı Osmaniye oldu.
Ziyaret ettiği kentte vatandaşlarla bir araya gelerek orucunu açan Sinan Akçıl'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım beğeni topladı.
İftar öncesi depremzede vatandaşlara yemek dağıtan Akçıl'ın paylaşımı şu şekilde:
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