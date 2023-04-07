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Gündem Sinan Akçıl'dan yürek ısıtan paylaşım
Gündem

Sinan Akçıl'dan yürek ısıtan paylaşım

Yeniakit Publisher
2023-04-07 09:09:00 -
Sinan Akçıl'dan yürek ısıtan paylaşım

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek için bölgede bulunan şarkıcı Sinan Akçıl'ın paylaşımı beğeni topladı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıcı olan depremlerden etkilenenlere destek için bölgede bulunan şarkıcı Sinan Akçıl, afetzedelerle bir araya geliyor.

Akçıl'ın son durağı Osmaniye oldu.

Ziyaret ettiği kentte vatandaşlarla bir araya gelerek orucunu açan Sinan Akçıl'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım beğeni topladı.

İftar öncesi depremzede vatandaşlara yemek dağıtan Akçıl'ın paylaşımı şu şekilde:
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