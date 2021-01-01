“Sınai mülkiyet açısından başarılı bir yıl geçirdik”

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen TÜRKPATENT’te işlerin aksamadığına dikkati çeken Asan, Türkiye’nin sınai mülkiyet açısından başarılı bir yıl geçirdiğini söyledi. Asan, “Kovid-19 salgını sebebiyle birçok ülkede sınai mülkiyet alanındaki başvurularda büyük düşüşler yaşandı. 2020’nin 11 ayına baktığımızda başvurular yerli patentte yüzde 11, tasarımlarda yüzde 10, markada yüzde 27 ve faydalı modelde yüzde 26’nın üzerinde arttı” ifadelerini kullandı. Türkiye’de girişimcilerin salgına rağmen sınai mülkiyet konusuna çok önem verdiğini belirten Asan, bunun 2021’e yönelik de olumlu bir gösterge olduğunu dile getirdi. Asan, kendilerinin de üyesi olduğu Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının istatistikleri kapsamında ulusal sınai mülkiyet başvurularında Türkiye’nin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Sıralamada ilk 10'da yer alıyoruz

Türkiye’nin geçen yıl tasarımda 6, markada 8, patentte 14. sırada olduğunu aktaran Asan, şöyle devam etti: “Genel sıralamada ilk 10’da yer alıyoruz. Bir önceki yıl 11’inci sıradaydık. Uluslararası patent başvurularında da Türkiye geçen yıl yüzde 47’lik oranla patent başvurularını en çok artıran ülke oldu. 2058 başvuruyla da dünyada 13’üncü sırada yer alıyoruz. Türkiye’den şirketlerin yurt dışında yaptığı marka başvurularında yüzde 38 artışla yine dünyada birinciyiz.” Asan, şunları kaydetti: “2020’nin 8 aylık rakamlarına baktığımızda, düzenlediğimiz PCT raporu açısından Türkiye 9’uncu sırada bulunuyor. 2021’de Türkiye’nin ilk 7’ye gireceğini düşünüyorum.”