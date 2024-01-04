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Aktüel Sinagog ve kiliselere saldıracaklardı! 25 DEAŞ üyesi tutuklandı
Aktüel

Sinagog ve kiliselere saldıracaklardı! 25 DEAŞ üyesi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-01-04 14:49:00 -
Sinagog ve kiliselere saldıracaklardı! 25 DEAŞ üyesi tutuklandı

İstanbul merkezli 9 ilde DEAŞ’a yönelik 29 Aralık’ta düzenlenen operasyonda, İstanbul’daki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 25’i tutuklandı.

Bir şüpheli için konutu terk etmeme şeklinde olmak üzere toplam 5 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 2 zanlı da sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere sevk edildi. Yürütülen çalışmada, terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye yapılanması olan Selman-ı Faris Taburu’nun kurulduğunu tespit eden polis ekiplerince, kimlik ve adreslerini belirlenen şüphelilerin İstanbul’daki Yahudi ve Hristiyan mabetlerine yönelik eylem gerçekleştirmek için keşif yaptıklarını ve fotoğraflar çektiklerini belirlendi.

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