Sinagog ve kiliselere saldıracaklardı! 25 DEAŞ üyesi tutuklandı

Bir şüpheli için konutu terk etmeme şeklinde olmak üzere toplam 5 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 2 zanlı da sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere sevk edildi. Yürütülen çalışmada, terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye yapılanması olan Selman-ı Faris Taburu’nun kurulduğunu tespit eden polis ekiplerince, kimlik ve adreslerini belirlenen şüphelilerin İstanbul’daki Yahudi ve Hristiyan mabetlerine yönelik eylem gerçekleştirmek için keşif yaptıklarını ve fotoğraflar çektiklerini belirlendi.