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Dünya Simülasyon yayınlandı! Tayvan'ı üç saatte işgal ettiler
Dünya

Simülasyon yayınlandı! Tayvan'ı üç saatte işgal ettiler

Çin devlet televizyonu CCTV'de yer alan görüntülere göre Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), yakın zamanda yapılan bir tatbikatta senaryo gereği Tayvan'ı işgal etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 21:59:00 -
Simülasyon yayınlandı! Tayvan'ı üç saatte işgal ettiler

Çin, yakın tarihli bir şehir savaşı tatbikatı esnasında simüle edilmiş bir sokak muharebesine giren ordu tanklarının görüntülerini yayınlayarak Tayvan'a yeni bir ikaz mesajı gönderdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Tayvan'a karşı savaş tehdidine karşı bir sokak çatışması simülasyonunda büyük bir muharebe tankı konuşlandırdı.

Bahse konu tatbikat, kırmızı renk kullanılarak PLA’nın temsil edildiği 30 tankla donatılmış 230 askerin; Tayvan'ı temsil etmesi için mavi renkteki 70 asker ve altı tanktan oluşan düşmanın savunmaya çalıştığı bir şehir kompleksine saldırısını içeriyor.

Yayınlanan videoda PLA, şehir kompleksini üç saat içinde ele geçirdikten sonra zafer ilan ediyor.

PLA, yayınlanan tatbikat görüntülerinde, Type 96A ana muharebe tanklarını ve Type 04 savaş araçlarını kullandı.

Çin, Tayvan'ı "Tek Çin Politikası" kapsamında ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Bölgede Çin için her ikisi de ABD tarafından desteklenen Hindistan ve Tayvan olmak üzere iki cepheli bir savaşın başlama ihtimali göz ardı edilemez nitelikte.

Geçtiğimiz dönemlerde Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri (PLAAF), ABD'nin Pasifikteki Guam adasında bulunan Andersen Hava Üssü'ne sanal olarak saldıran nükleer yetenekli H-6 bombardıman uçaklarını gösteren bir video yayınlamıştı.

Kaynak: star.com.tr

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