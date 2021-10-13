Şimşir koruma altında

Türkiye'nin tamamında yayılış gösteren ve süs bitkisi olarak kullanılan şimşirin, şimşir güvesi (tırtıl) nedeniyle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalması üzerine başlatılan proje kapsamında toplanan şimşirlerin genetik özellikleri belirlendi.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliği ile 2019 yılında başlatılan ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen "Şimşir Seleksiyonu ve Çoğaltılması" Projesi çerçevesinde çoğaltma çalışmaları yapıldı.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kibar Ak, enstitünün bahçe bitkileri kapsamında süs bitkileri alanında önemli çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Bitkinin, şimşir güvesi nedeniyle tehlike altına girdiğine işaret eden Ak, "Şimşir, ülkemizin Karadeniz, Marmara, Akdeniz bölgesinde çok yaygın olarak görülen bitkilerimizden bir tanesidir. Süs bitkisi olarak değerlendiriliyor. Küresel iklim değişikliğinin doğaya verdiği tahribat ve bazı zararlıların popülasyonunun artması sonucu şimşir alanlarımız, tehlike altındadır." dedi.

Yürütülen proje kapsamında 200 farklı şimşir türünün Türkiye'nin çeşitli üretim alanlarından toplanıp çoğaltılmasına başlandığını belirten Ak, "Toplanan tüm şimşirlerin genleri, yerleri de belirlenerek, doğal kaynağımızı koruma altına almış olduk. Bundan sonraki projemiz şimşiri süs bitkileri sektörüne kazandırmak olacaktır." diye konuştu.