Şimşek'ten tepki: Gerçek değil!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 dönemi kapsayan yeni Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de değerlendirmelerde bulundu. "Kısa vadede temel önceliğimiz dezenflasyon ve fiyat istikrarı" şeklinde belirten Şimşek, "Kalıcı refah artışı, sürdürülebilir yüksek büyüme için mutlaka enflasyonu düşük tek haneye indirip orada tutacak fiyat istikrarını sağlamamız lazım" dedi.

Bakan Şimşek'in kullandığı ifadeler şöyle:

"Kalıcı refah artışı ve sürdürülebilir büyüme için mutlaka ama mutlaka fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Önceliğimiz fiyat istikrarıdır. Kısa vadeli dezenflasyonun büyüme üzerinde etkileri olabilir. Bu geçicidir.

Türkiye’nin önü açık. Dezenflasyon süreciyle Türkiye de büyüyecektir. 90’lara gidin enflasyon dalgalı bir seyir izler, yüksektir, ancak büyüme yüzde 3-3,5 seviyelerinde görülüyor. 2000’li yıllarda enflasyon tek hanedeydi, büyüme yüzde 5 ortalamadaydı.

2025 yılında maliye ve para politikasında eşgüdüm hususu. 2025’te negatif bir mali etki söz konusu. Bütçe açığının azaltılması demek, dezenflasyonu destekleyici demek. Maliye politikasının dezenflasyona çok büyük destek vereceğini belirtiyorum. Kısa vadede temel hedefimiz fiyat istikrarı, kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımı.

"ETKİLERİNİ ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA GÖRECEĞİZ"

Vergiye yönelik ilave çaba için, son 1 yılda vergide adalet için önemli adımlar attık, atıyoruz. Geçen yıl kurumlar vergisini 5 puan artırdık. Bunların etkilerini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Vatandaşa ilave yük getirmeden kurumlara vergileri artırdık. Borsa hariç bütün finansal kuruluşlara vergiyi getirdik. Hiçbir dönemde olmadığı kadar bir çaba var. Muhalefet, yükü vatandaş çekiyor şeklinde bir söylem içinde, gerçekler bununla uyumlu değil. Gelecek dönemde de vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmalara devam edeceğiz. Rantın vergilendirmesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vergide adalet için en önemli konu kayıt dışıyla mücadeledir. Kayıt dışıyla mücadelede son pakette önemli düzenlemelerimiz var."