İncir çekirdeğini doldurmaz deyip geçmeyin! Neler doluymuş, neler

Yapılan incelemelere göre incir çekirdeğinin içinde yer alan hücrelerde binlerce megabaytlık veri saklanıyor. Bu oran, tek bir çekirdeğe günümüzün modern akıllı telefonlarının hafızasından çok daha fazla veri yüklenebileceği anlamına geliyor. Öyle ki, küçücük bir çekirdeğin içine yüksek çözünürlüklü onlarca sinema filmi veya binlerce şarkılık müzik arşivi sığdırılabiliyor. Üstelik incir ağacının kökünden yaprağına kadar tüm tasarım planı bu kodların içinde yer alıyor.

Botaniklilerin taş hücreleri olarak adlandırdığı zırhlı yapısıyla dikkat çeken çekirdek, insan midesindeki güçlü asitlere bile direnebilecek kadar dayanıklı bir korumaya sahip. Aynı zamanda içerdiği özel kimyasallar sayesinde toprak altında çürümesini önleyen doğal bir antibiyotik mekanizması barındırıyor. Sağlık açısından da zengin omega-3 ve E vitamini kaynakları sunan incir çekirdeği, doğanın en kusursuz tasarımlarından biri olarak dikkat çekiyor.