Şimşekler görsel şölen oluşturdu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde şimşekler görsel şölen oluşturdu. Gece boyunca gökyüzü aydınlandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gün batımında yağmur bulutlarının gelişiyle birlikte çakan şimşekler Körfez’de adeta görsel şölen oluşturdu.
Şimşekler büyüledi
Tımelapse ve ağır çekim teknikleri ile belgesel tadında görüntülerin oluştuğu İskenderun Körfezi’nde gemiler üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri izleyenleri mest etti.
Gece boyu etkili oldu
Geceyi aydınlatan şimşekler gece boyunca etkili olurken aralıklarla yağan sağanak yağmurda hava sıcaklığını düşürdü.