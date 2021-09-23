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Yerel Şimşekler görsel şölen oluşturdu
Yerel

Şimşekler görsel şölen oluşturdu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şimşekler görsel şölen oluşturdu. Gece boyunca gökyüzü aydınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 06:00:00 -

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gün batımında yağmur bulutlarının gelişiyle birlikte çakan şimşekler Körfez’de adeta görsel şölen oluşturdu.

Şimşekler büyüledi

Tımelapse ve ağır çekim teknikleri ile belgesel tadında görüntülerin oluştuğu İskenderun Körfezi’nde gemiler üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri izleyenleri mest etti.

Gece boyu etkili oldu

Geceyi aydınlatan şimşekler gece boyunca etkili olurken aralıklarla yağan sağanak yağmurda hava sıcaklığını düşürdü.

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