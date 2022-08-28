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Yerel Şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Yerel

Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Samsun'da şimşek şöleni yaşandı. Sahile akın eden vatandaşlar bu anları cep telefonları ile kaydetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 22:46:00 -

Samsun'da şimşekler geceyi aydınlattı, ortaya eşsiz görüntüler çıktı. Gece boyunca etkili olan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Havanın kararmasıyla başlayan ve gün ağarana kadar devam eden şimşekler hem korkuttu hem de ortaya doyumsuz manzaralar çıkardı. Gökyüzünde peş peşe çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Atakum ilçe sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar bu anları cep telefon kameraları ile kaydetmeye çalıştı. Çobanlı İskelesi’ne gelerek şimşek şölenine tanıklık eden vatandaşlar bol bol öz çekim yaptı. Her gün balık tutanlarla dolup taşan iskele, bu kez şimşekleri seyretmek isteyenlerin akınına uğradı. Şimşeklere daha sonra gök gürültüsü eşlik etti. Kuzey batıdan gelen bulutlar, şehre bol bol yağmur bıraktı.

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