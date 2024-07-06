Şimşek ve Karahan JPMorgan toplantısına katılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, JPMorgan toplantısına katılacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, JPMorgan tarafından 11 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek yatırımcı toplantısına katılacak.
Toplantıya 100'den fazla yatırımcının katılması öngörülüyor.
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