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Aktüel Simpsonlar yine gündemde! Şok detay: bunu da yıllar önce anlatmışlar! ’Yok artık’ dedirtti!
Aktüel

Simpsonlar yine gündemde! Şok detay: bunu da yıllar önce anlatmışlar! ’Yok artık’ dedirtti!

Yeniakit Publisher
2023-10-27 20:10:00 - 2023-10-28 00:08:27
Simpsonlar yine gündemde! Şok detay: bunu da yıllar önce anlatmışlar! ’Yok artık’ dedirtti!

The Simpsons'ın 6 bacaklı yaratıklar istilasına ait o bölümü 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Ortaya atılan iddialar gündemi altüst etti. Herkesi şaşkına çeviren olay...

The Simpsons adlı animasyon dizisi yıllar önce bildiği kehanetlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Güya dizinin 10 yıl önce yayınlanan bir bölümünde yaşanan olaylara ilşikin bugün gerçek olması yine herkesi şaşkına çevirdi. İşte, The Simpsons'ların 10 yıl önce ekranlara verdiği o felaket...

The Simpsons'lar animasyon dizisi, geçmişteki kehanetleri ile dünya gündemine oturmaya devam ediyor. Normal animasyonlara göre günümüzde ve gelecekte yaşanacak birçok olayı önceden bilen dizi diyerek servis ediliyor. Ve dikkat çekiyor.

Dizinin yazarları ise bu kehanet olayının, birçok kişinin düşündüğü gibi komplo teorileri ile ilişkilendirilemeyeceğini, dizide birçok konuyla ilgili gelecek tahminleri yapıldığını ve bunların gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu savunuyor.

6 AYAKLI CANAVAR İSTİLASINI 10 YIL ÖNCE BİLMİŞ

Simpsons'ları yakından takip edenler, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile dizinin 10 yıl önce yayınlanan bölümünde Amerika ve Avrupa'da toplu taşıma ile otellerde ortaya çıkan tahtakurularını bildiğini iddia etti. Simpsonslar'ın tahtakurusu sorununu bildiğine dair kehanet iddiaları ise kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

TikTok'ta 'Curiousususer3' adlı bir kullanıcı yaptığı paylaşımda, dizinin 24. sezonundaki "Ucuz Kürsü Romanı (Pulpit Friction)" isimli 18. bölümünü paylaşarak "Fransa böcek salgınıyla mücadele ederken Paris'teki tüm kamusal alanlarda tahtakuruların gezindiği görüldü" notunu düştü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

simpson-kehanetleri-2.jpg

KASABAYI İSTİLA EDİYOR

Simpsons, bahsi geçen bölümde yeni bir kanepe alıyor ancak kanepenin tahtakuruları ile dolu olduğu görülüyor. Ardından Springfield'ın tamamını haşerelerin istila ettiği görülüyor. Bölümde Rahip Lovejoy'un ise rütbesi düşerken, yerine Edwart Norton'un seslendirdiği Elijah Hooper adındaki yeni bir rahip getiriliyor. Bart, kasabaya kurbağa sürüsü salarak tahtakurularını yemesini sağlıyor ve kasabayı bu istiladan kurtarıyor. (karar)

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Yorumlar

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bunu yapan şirkçi kafirlerdir kıyamet alametlerini canlandırmaya çalışıyorlar kafirler cehenneminiz bol olsun imansızlar
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