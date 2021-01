Simpsonlar 20 yıl önceden yine bildi! Bu sefer Kamala Harris...

Matt Groening'in uzun süredir devam eden animasyon komedi dizisi The Simpsons'ın hayranıysanız geleceği tahmin etmek gibi komik bir alışkanlığı olduğunu bilirsiniz.

Super Bowl'un galibinden Trump'ın başkanlığından onlarca yıl önce bahsetmeye kadar, The Simpsons'ın gelecekteki olayları tahmin etme konusunda esrarengiz bir hüneri var.

İnanılmaz benzerlik

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin törenini izleyen Twitter kullanıcıları, tören sırasında Harris'in giydiği kıyafet ile Lisa Simpson tarafından The Simpson'ın 'Bart to the Future' bölümünde giyilen kıyafet arasındaki benzerliği anında fark ettiler.