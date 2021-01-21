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Gündem Simpsonlar 20 yıl önceden yine bildi! Bu sefer Kamala Harris...
Gündem

Simpsonlar 20 yıl önceden yine bildi! Bu sefer Kamala Harris...

ABD'de yayınlanan ve dünyadaki bazı gelişmeleri çok önceden tahmin etmesiyle nam salan The Simpsons çizgi dizisinin, ABD Başkanı Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'in yemin töreninde giydiği kıyafetleri de bildiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 14:15:00 - 2021-01-21 14:21:52

Matt Groening'in uzun süredir devam eden animasyon komedi dizisi The Simpsons'ın hayranıysanız geleceği tahmin etmek gibi komik bir alışkanlığı olduğunu bilirsiniz.

Super Bowl'un galibinden Trump'ın başkanlığından onlarca yıl önce bahsetmeye kadar, The Simpsons'ın gelecekteki olayları tahmin etme konusunda esrarengiz bir hüneri var.

İnanılmaz benzerlik

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin törenini izleyen Twitter kullanıcıları, tören sırasında Harris'in giydiği kıyafet ile Lisa Simpson tarafından The Simpson'ın 'Bart to the Future' bölümünde giyilen kıyafet arasındaki benzerliği anında fark ettiler.

 

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