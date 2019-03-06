Simiti simit yapan pekmezle susam!

Evvelâ evde simit yapılmaz. Bu bir.. İkincisi içine bir sürü şey katıp, “bilmemneli simit” diye satmak yeni moda oldu. Simit sade olur, çıtır çıtır. Yanında demli çay, olursa biraz peynir.. Ve illâ Boğaz diye tutturmayacağız. Herkesin yaşadığı yerde simit keyfi sürecek bir yer vardır, kuşkusuz. Tabii yolunuz düşerse, Boğaz'da veya meselâ Salacak sahilinde çay simit keyfini tavsiye ederiz.

Neyse yine de size bir simit tarifi verelim. İster denersiniz, isterseniz bilgi dağarcığınıza atarsınız.

50 kg. un için 750 gr. tuz, 500 gr. maya kullanılır, evde yapacaksınız ona göre oranlamalısınız.

Malzemeler:

Yarım kilo simitlik un. 10 gram yaş maya, su, üzüm pekmezi, simitlik susam..

Malzemelerdeki un, tuz ve maya oranına çok dikkat etmelisiniz.

Unu ve tuzu bir kaba koyun, ortasını havuz yapıp sıcak suda erittiğiniz mayayı ve aldığı kadar suyu ekleyip kulak kıvamına gelene kadar yoğurun.

15 dakika mayalanması için bekleyin ve hamurdan parçalar koparıp tezgahın üzerinde ince uzun bir şekilde yuvarlayın. Simit halkası yapın ve iki ucunu birleştirip elinizle yuvarlayarak birleşme yerini kaybedin.

Pekmezi ve suyu karıştırın. Hamurları pekmezli suyun içine batırıp, bir tepside duran susama bulayın ve 230 derece ısıtılmış fırında nar gibi kızarana kadar pişirin. Pişerken fırının önünden ayrılmayın. Devamlı kontrol edin, yanmasın.

Pekmezli suya gelince.. Kıvam olarak su gibi, renk olarak koladan daha açık renkli bir karışım olmalı. Simitçiler aslında gerçek pekmez kullanmıyorlar. “Batmadan çabuk küpünü doldur” ilkesi(!)nin geçerli olduğu ortamda, gerçek pekmez kullanamıyorlar. Onun için şeker pekmezi denen glikozdan yapılmış pekmez, üzüm pekmezlerinin işini görüyor.