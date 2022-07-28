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Ekonomi Simit fiyatlarına zam kararı! 4,5 TL’ye yükseldi
Ekonomi

Simit fiyatlarına zam kararı! 4,5 TL’ye yükseldi

Eskişehir’de 3,5 TL olan 100 gram simidin fiyatı, bu aydan itibaren 4,5 TL’ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 09:34:00 -
Simit fiyatlarına zam kararı! 4,5 TL’ye yükseldi

Haziran sonunda ekmeğe yapılan zammın ardından simit fiyatlarına da temmuz ayı itibariyle güncelleme geldi. Eskişehir’de 100 gramı 3,5 TL’ye satılan simit, Eskişehir Ticaret Odası Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda alınan kararla 4,5 TL’den satılmaya başlanacak. Simit en son 26 Nisan 2022'de zamlı olarak satışa sunulmuştu. Bunun yanında açma, karaköy, poğaça, ve börek fiyatları da 5 TL’ye yükseldi.

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