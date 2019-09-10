'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!

Kültürümüzde nimetler yerde görüldüğünde basılmasın diye öpülüp yüksekçe bir yere konulurken, hürmet gösterilirken Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeki ilk günleri için büyük bir heyecanla okula giden öğrencilere eski öğrenciler tarafından simit atıldı.

Yere atılan onlarca simitin üzerinde öğrencilerin tepinmesi büyük infiale neden oldu.

55 yıl sürdüğü iddia edildi

Kadıköy Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim yılının ilk gününde, okula giriş yapan ve çömez denilen öğrencilerin üzerine her yıl simit atılıyor. Sözde geleneğin 55 yıldır sürdüğü iddia ediliyor.

Kadıköy'de kültür çöküşünü gösteren skandal tablo! Eski öğrenciler yeni gelenlere simit attı!

İnceleme başlatıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadıköy Anadolu Lisesindeki skandal "etkinliğe" ilişkin inceleme başlattı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, lisede yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında yapılan sözde "etkinliğe" değinildi.

Açıklamada, "Kadıköy Anadolu Lisesinde, yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında 'Liseye yeni başlayan öğrencileri karşılama' adı altında gerçekleştirildiği ifade edilen söz konusu 'etkinlik'le ilgili olarak müdürlüğümüzce inceleme işlemi başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.