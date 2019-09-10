0553 313 94 23

'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!

Kültürümüzde nimet yerde görüldüğünde basılmasın diye öpülüp yüksekçe bir yere konulur, hürmet gösterilirken Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeki ilk günleri için büyük bir heyecanla okula giden öğrencilere eski öğrenciler tarafından simit atıldı. Skandal görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadıköy Anadolu Lisesindeki 'etkinliğe' ilişkin inceleme başlattı.

10 Eylül 2019 Salı 00:05

Kültürümüzde nimetler yerde görüldüğünde basılmasın diye öpülüp yüksekçe bir yere konulurken, hürmet gösterilirken Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeki ilk günleri için büyük bir heyecanla okula giden öğrencilere eski öğrenciler tarafından simit atıldı.

Yere atılan onlarca simitin üzerinde öğrencilerin tepinmesi büyük infiale neden oldu.

55 yıl sürdüğü iddia edildi

Kadıköy Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim yılının ilk gününde, okula giriş yapan ve çömez denilen öğrencilerin üzerine her yıl simit atılıyor. Sözde geleneğin 55 yıldır sürdüğü iddia ediliyor.

Kadıköy'de kültür çöküşünü gösteren skandal tablo! Eski öğrenciler yeni gelenlere simit attı!

İnceleme başlatıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadıköy Anadolu Lisesindeki skandal "etkinliğe" ilişkin inceleme başlattı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, lisede yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında yapılan sözde "etkinliğe" değinildi.

Açıklamada, "Kadıköy Anadolu Lisesinde, yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında 'Liseye yeni başlayan öğrencileri karşılama' adı altında gerçekleştirildiği ifade edilen söz konusu 'etkinlik'le ilgili olarak müdürlüğümüzce inceleme işlemi başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

18 milyon öğrenci için bugün ilk ders zili çalmasının ardından Kadıköy'de skandal görüntüler yaşandı.

Nimete olan saygısızlığa ve skandal müsaade eden eğitimcilere sert tepki

Yere atılan onlarca simit 'nimete saygısızlık' olarak görülürken sosyal medya kullanıcısı vatandaşlar, atan öğrencilere ve buna müsaade eden öğretmenlere sert tepki gösterdi.

Müdür uyarı yaptı

Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürü Ali Fuat Güney'in okula kaydolan öğrencilere simit atılmaması için kürsüden çağrı yaptığı ve nimetin önemine dikkat çektiği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 00:05
  1. İstanbul
  2. Kadıköy Anadolu Lisesi
  3. simit atma görüntüleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Stres kırığı nedir? Stres kırığı rahatsızlığı nasıl ortaya çıkar?
    1. Stres kırığı nedir? Stres kırığı..
    2. Serik Belediye Başkanının evine..
    3. 'Simit atma töreni' adı altındaki..
    4. GÜNDEM ÖZETİ / 10 Eylül 2019
    5. İngiliz arlamentosunda hareketli..
    6. İŞKUR güvenlik görevlisi başvurusu..
    7. Türk vatandaşları bir Afrika ülkesine..
    8. CNN'in haberi ABD'yi karıştırdı: Rus..
    9. Libya'daki Uluslararası Mitiga..
    10. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    11. İspanya 'ETA bitti' dedi
    12. Pompalıyla böyle ateş açtı: 2 kişiyi..
    13. GÜNCELLEME 2 - Japonya'da tayfun can..
    14. Emniyet'ten İBB iddiasına cevap!
    15. Kılıçdaroğlu: ’’Bu ülkede CHP var,..
    16. Park kavgası kanlı bitti!
    17. Doğuştan skolyoz genetik midir?
    18. Polis cinayet zanlısını teknik takiple..
    19. Sivas’ta CSO rüzgarı
    20. 85 yaşındaki cinsel istismarcı..
    21. Libya'daki UMH birlikleri Trablus'un..
    22. Isparta’da ‘zehir’ operasyonu: 2..
    23. Komşuların otopark kavgası kanlı..
    24. Hollanda'da silahlı saldırı! "Çok ciddi"
    25. Arap Birliği Genel Sekreteri Libyalı..
    26. İngiliz Kraliçesi, 'Brexit' tasarısını..
    27. GÜNCELLEME - Trump'tan Taliban..
    28. İtalya'da 2. Conte hükümeti..
    29. Teröristbaşı Netanyahu'dan gerilimi..
    30. Bilecik’te CHP’nin 96’ncı kuruluş yıl..
    İBB Meclis üyesi, İmamoğlu'nun ayarını bozdu! "Suç duyurusu" tehdidi...
    İBB Meclis üyesi, İmamoğlu'nun ayarını bozdu! "Suç duyurusu" tehdidi...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç’ın Ahmet Türk çıkışı sosyal medyayı ayağa kaldırdı
    Bülent Arınç’ın Ahmet Türk çıkışı sosyal medyayı ayağa kaldırdı
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    AK Parti perşembe günkü gelişmeyle çalkalandı! Kabine değişikliği tarihini duyurdu
    AK Parti perşembe günkü gelişmeyle çalkalandı! Kabine değişikliği tarihini duyurdu