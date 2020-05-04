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Simge Tertemiz'in babası balkondan düşerek hayatını kaybetti

Simge Tertemiz'in 60 yaşındaki babası Metin Tertemiz, 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:57:00 -
Simge Tertemiz'in babası balkondan düşerek hayatını kaybetti

Simge Tertemiz'in İskenderun'da liman acenteciliği yapan 60 yaşındaki babası Metin Tertemiz, sabaha karşı ablasıyla yaşadığı Yenişehir Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonundan düştü.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Tertemiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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