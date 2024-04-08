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Gündem Şimdiye kadar gönderilen en büyük yardım! MÜSİAD ve Kızılay ortaklığındaki koliler Gazze'ye ulaştırıldı!
Gündem

Şimdiye kadar gönderilen en büyük yardım! MÜSİAD ve Kızılay ortaklığındaki koliler Gazze'ye ulaştırıldı!

Yeniakit Publisher
2024-04-08 19:53:00 -
Şimdiye kadar gönderilen en büyük yardım! MÜSİAD ve Kızılay ortaklığındaki koliler Gazze'ye ulaştırıldı!

MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından Türk Kızılayı işbirliğiyle hazırlanan yardım kolileri Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

MÜSİAD, Türk Kızılay Derneği, bağışçılar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birliğiyle temin edilen hazır yemek içerikli gıda kolileri Gazze’ye doğru yola çıktı. MARIN adlı gemiye yüklenen ürünler, Gazze’ye bugüne kadar gönderilen en büyük insani yardım malzemelerini barındırıyor.

2 bin 737 tonluk insani yardım malzemesi Gazze’deki sivillere nefes olmaya başlarken, konuyla ilgili konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Alçin, "Mart ayının başında Türk Kızılay ile iş birliği yaparak gönderdiğimiz iyilik gemimiz hamdolsun Gazze'ye ulaştı" dedi.

Gazze'ye yardımların devam edeceğini aktaran Akçin, "İyiliği çoğaltmamız lazım. Orada gerçekten çok büyük bir trajedi yaşanıyor. Orayı dualarımızda unutmuyoruz. Oradaki kardeşlerimize fiili destek mahiyetinde şu an gıda gidiyor. Yarın belki barış, ateşkes sağlanır, huzur gelir. Ondan sonra da oranın inşası noktasında da yardımlarımızı devam ettirelim" ifadelerine yer verdi.

MÜSİAD Malatya Şubesi üyelerince hazırlanan yaklaşık 15 bin yardım kolisinin Filistinlilere ulaştığını aktaran Akçin, "Bağış yapıp bu hayra ortak olan Malatya MÜSİAD üyelerimize ve Türk Kızılay’ına canı gönülden teşekkür ediyoruz. Rabbim yaptığımız bağışlarımızı kabul eylesin" şeklinde konuştu.
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