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Gündem Şimdiden uyarıyoruz! AK Parti, İstanbul Sözleşmesi'nde düştüğü tuzağa bir kez daha düşmek üzere
Gündem

Şimdiden uyarıyoruz! AK Parti, İstanbul Sözleşmesi'nde düştüğü tuzağa bir kez daha düşmek üzere

Yeniakit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, son günlerde gündeme gelen hayvan hakları yasasına ilişkin çarpıcı bir uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 17:30:00 -

Yeniakit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, AK Parti'nin hayvan hakları yasasıyla tıpkı İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi tuzağa düşürülmeye çalışıldığını söyledi.

Ali İhsan Karahasanoğlu, AKİT TV'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında konuştu.

Karahasanoğlu canlı yayında yaptığı açıklamada, "AK Parti, İstanbul Sözleşmesi ile düştüğü tuzağa hayvan hakları adı altındaki yasa ile tekrar düşmek üzere. Çok dikkatli olunması lazım. Köpek yavrusunun ayaklarını kesen adama şu anki kanunla da ağır ceza verilebilir. Bir köpek yavrusunun ayağına bıçağı vuran adama cezayı verin. Bu adamlar sadisttir. Verin cezayı. Hayvanlar canlıdır. Bu canlılara yapılan zulüm, 'sahibine yapıldı' gibisinden değerlendirilmemeli. Abidik gubidik maddelerle yarın öbür gün gelip 'Kurban kesmek olur mu olmaz' tartışması gündeme gelirse 'Önce o zaman kardeşim et reyonlarını kapatın' derim. Kediye ve köpeğe yapılan işkencenin devamı insana işkence yapmaktır. Biz kesinlikle bu eziyetlerin karşısındayız. Ama yarın öbür gün kanun boşluğundan yararlanıp, 'Kurban' tartışmasını gündeme getirebilirler" dedi.

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Yorumlar

GEDİKLİ

İNSANLIK İNSAN HAKLARINI UNUTMUŞ, HAYVAN HAKLARI, KADIN HAKLARI NARALARI ATIYOR.
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Hamdi Dayı

Yurt dışındaki Türkler ne diyor biliyorsunuz :. - Devlet bizi sattı.
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