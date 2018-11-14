Şimdi vız geliyor ama, kanser size bakıyor!

Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar gibi elektronik cihazların ekranından yansıyan mavi ışık göz, hafıza, öğrenme sorunlarına hatta depresyona sebep olabiliyor.

Hekimler hele çocukların belli bir yaşa kadar elektronik cihaz kullanımının sınırlandırılması gerektiği uyarısını yapsa da aldıran olmuyor maalesef. Oysa Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı telefonun çocuklar için kanser riski taşıdığını açıkladı ve cep telefonu kullanma yaşının 14 olması gerektiğini duyurdu.

MAVİ IŞIK

Mavi ışık akıllı telefon, bilgisayar ve diğer bazı elektronik cihazların ekranlarından geçen ışık.. Yüksek enerjili bir ışık. Bu ışık zaman içerisinde gözün iç kısmındaki sinir tabakasında, retinada, ciddi tahribat yapabiliyor. Daha sonra bunlar yaşa bağlı olarak katarakt gibi bazı göz problemlerine yol açıyor.

Gün içerisinde ihtiyaç olduğu kadar kullanılması gerekir. İnsanın yatmadan önce yaptığı son şey genelde telefonuna bakmak oldu. Çoğu kişinin yataktan kalktıktan sonra yaptığı ilk şey de telefonuna bakmak oluyor. Bu ışık öncelikle hafızamızı etkiliyor. Öğrenmemizi etkiliyor. Eğer uykusuz kalırsak biriken nörotoksinler bir sonraki günün uykusunu da etkiliyor. Bir süre sonra melatonin seviyesinin aşağıya çekildiğini görüyoruz. Buna bağlı olarak depresyon gelişebiliyor. Aynı şekilde buna bağlı olarak obezite gelişebiliyor.

KANSER

Bu etkilerin içerisinde en çok konuşulması gereken şey kanser!



Gençler ve çocuklarda telefon kullanımının etkileri konusunda herhangi bir bilgimiz yok. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı 2011 yılında mobil telefon kullanımının özellikle çocuklar için kanser riski taşıyabileceğini belirtti.

Cep telefonunu kullanmadan edemeyiz! Bu gerçek bütün dünyada tescillendi. Peki ne yapmalı? Yapılacak en önemli şeylerden bir tanesi vücudunuza cep telefonunun temas etmemesi. Bir çantanın içerisinde taşıma ile daha güvenli olabilir. Eğer konuşacaksanız, kulağınıza dayayarak konuşmayın. Hopörlerle konuşun. Konuşma süresini kısaltın. Süreyi uzattıkça vücudunuzun maruz kalacağı enerji miktarı artıyor.

Bilhassa elektro manyetik enerji gerektiren bodrum ve asansör gibi yerlerde akıllı telefonlarla konuşulmamalı.

Gece yatakta telefona bakılmamalı. Karanlıkta bilgisayarla vakit geçirilmemeli.

Bedenimiz doğal olarak bir döngüyü izler ve geceleri dinlenir, gün içerisinde uyanık ve dikkatli kalır. Fakat uyumaya hazır olduğumuz anda akıllı telefona bakmak beyni tereddüte düşürür. Güneşin parlaklığını taklit eden mavi ışık, beynin kendini gün ortasında zannetmesine sebep olur. Bu durum ise; beynin, uyku hormonu melatonini salgılamasını engeller, kişinin uykuya dalmasını zorlaştırır ve başka sağlık problemlerine yol açar.

Mavi ışığın yol açtığı sağlık problemleri

1- Uzun vadede uykusuz kalmak beyinde nörotoksinlerin artışına yol açar. Bu da; uykunun yeterince alınamamasına sebep olur.

2- Akıllı telefonların ışığıyla baskılanan melatonin hormonu seviyesi vücudun biyolojik saatinin bozulmasına sebep olur. Bu durum kişinin depresyona girme yatkınlığını artırır.

3- Bu konuda daha fazla bilimsel veriye ihtiyaç duyulsa da; ekranlardan yayılan parlak mavi ışığın retinayı doğrudan etkilediği ve uzun vadede görüş bozukluklarına sebep olduğu düşünülüyor. Bu ışığın kataraktı tetiklediğine dair çalışmalar ise hâlâ devam ediyor.

4- Mavi ekran hem uyku düzenini bozuyor hem de gün içinde dikkat dağınıklığına yol açıyor.

5- Ekrandan yayılan mavi ışık aynı zamanda vücuttaki hormon seviyelerinde dalgalanmaya yol açıyor. Sindirim sisteminin yavaşlamasına sebep olan bu durum açlık hissini ve bu da potansiyel obezite riskini artırıyor. 6- Düzensiz uyku, meme ve prostat kanserine yakalanma riskini artırıyor.

Mavi ışıklı solaryum yasaklandı

Dünya Sağlık Örgütü de solaryumları, bu çalışmanın sonuçlarını değerlendirerek birinci dereceden kanserojen olarak ilan etti. Bu çalışma bütün tereddütleri ortadan kaldırmıştır. Artık bu konuyla ilgili son söz söylenmiştir. Sigaranın zararları konusunda nasıl bir tereddüt yoksa bu konu da artık aynı şekilde değerlendiriliyor.

Güneşin olumsuz etkileri olarak anlatılan her şey solaryumlar için de geçerlidir. Hatta yaz-kış aynı yüksek oranda alınan ışınlar yüzünden ve endorfin üzerinden geliştiği düşünülen bir alışkanlık yapması sebebiyle solaryumların daha tehlikeli olduklarını söyleyebiliriz.

Deri kanserleri, ölü deri hücrelerinin sürekli birikmesi yüzünden derinin kalınlaşması, bağ dokusunun bozulmasıyla kırışıklıkların artması, ciltte lekelerin (kahverengi, beyaz ve kırmızı) ortaya çıkması, bağışıklık sisteminin bozulması ile çeşitli herpes gibi enfeksiyonlara yol açması solaryumla "bronzlaşma" merakının sonunu getirdi. Firmalar solaryum makinesi satamaz, solaryuma davet eden mekanlar iş yapamaz duruma düştü, çoğu kapandı. Birçok ülkede doğrudan yasaklandı!