Şimdi vahdet zamanı

Yavuz Selim İstanbul

Milli Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün çıkışı gündemdeki yerini koruyor. Saadet Partisi’nin yeni bir siyasi üslupla yoluna devam etmesi gerektiğini söyleyerek Cumhur İttifakı’na yakınlaşma sinyali veren Milli Görüş camiasının ağabeyi Oğuzhan Asiltürk’ün çıkışına destek çığ gibi büyüyor. Erbakan Hoca’nın yol arkadaşları AK Parti-SP güç birliğinin Türkiye’yi kuvvetlendireceğini söylerken ilahiyatçılar ve yazarlar siyasi sahada İslam’ı savunan partilerin birliğinin önemine vurgu yapıyor.

Asiltürk’ün beyanı beraberlikten yana

Gazetemiz Akit’e konuşan eski Refah Partisi Diyarbakır Merkez Sur Belediye Başkanı Cemal Toptancı, “Ben halen Milli Görüşçü’yüm. Kıymetli hocamızı 1974’te tanıdım. Onun düşünceleri altında fikirlerimizi şekillendirdik. İslami hassasiyetimiz bu ülkenin birlik ve beraberliğinden yanadır. Oğuzhan Asiltürk’ü 50 yıldır tanırım. Her görüşünü tasvip etmesem de Asiltürk’ün son beyanını bir noktada takdir ediyorum. Bu görüşüyle birlik ve beraberlikten yana olmuştur ve haklıdır” dedi.

Saadet Partisi’nin halihazırda yanlış politikaları olduğunu ve özellikle Yeniden Refah Partisi’nin kuruluşunun ardından zayıfladıklarına dikkat çeken Cemal Toptancı, “Mevcut Saadet Partisi, Erbakan Hocamızın kurduğu o parti değildir. Temel Karamollaoğlu ve Mustafa Kamalak’ın tutum ve davranışları yanlıştır” ifadelerini kullandı.

Birlik, Allah’ın yardımını getirir

Saadet Partisi-AK Parti yakınlaşmasını İslami değerler ölçüsünde yorumlayan Huccet-ul İslam Medresesi Kurucusu Mustafa Atmaca Hoca, “Hazreti Rahman ‘Ey iman edenler ayrılmayın hep beraber Allah’ın ipine sımsıkı sarılın’ diye buyuruyor. Madem zor zamanlardan geçiyoruz ve bütün dünya ile savaşıyoruz o zaman düşünelim, nedir bizi ayrı koyan hallerimiz ya da kızgınlıklarımız? Kardeşin sana ters baktı diye ona kızıp, sana her boş bulunduğunda kurşun sıkan düşmanı görmezden gelmeyi hangi akıl sahibi insanın mantığı kabul edebilir? İslam’ın ana metinleri Kuran-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler bizlere bir olmayı emrederken mümin kardeşini bırakıp düşman ile birlik olmanın sorumluluğunun altından kalkılamaz” sözlerini sarf etti.

Mustafa Atmaca Hoca, sözlerini şöyle tamamladı: “Hadis-i Şerif ile sabittir: Müslümanlar birlik olursa Allahu Teala’nın yardımının geleceği muhakkaktır. Bir olalım ki ‘bir ve tek’ olan Allah’ın rızasına varalım. Ve bir olalım ki şanlı ecdadımız zamanındaki gibi dünyaya gerçek adaleti gösterip İslam’ı yayalım.”

Asiltürk’ün sözleri yüreklere su serpti

Araştırmacı Yazar Abdülkadir Arslanoğlu, Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı’nın içinde olması gerektiğini söyleyerek Oğuzhan Asiltürk’ün açıklamasının kıymetine vurgu yaptı. Abdülkadir Arslanoğlu, “Tabanı muhafazakâr ve vatanperver insanlardan oluşan Saadet Partisi’nin, İslam dinine ve Türkiye Cumhuriyeti devletine açıkça düşmanlık eden partilerin bulunduğu bir ittifakın içinde oluşu yüz binlerin vicdanı sızlatan bir realite olarak ortada duruyor maalesef. Tam da bu üzüntü ve teessürün yaşandığı bir dönemde, Saadet Partisi’nin ulu çınarlarından biri olan Sn. Oğuzhan Asiltürk beklenen çıkışı yaparak yüz binlerin yüreğine adeta su serpti” diye konuştu.

“CHP, İP ve HDP’nin başını çektiği Millet İttifakı bu güne kadar devletin milletin hayrına olacak tek bir cümle kurmuş mudur? Bu yolda, hayırla yorumlanacak tek bir icraatları olmuş mudur?” sorusunu gündeme taşıyan Arslanoğlu, "Saadet Partisi’nden beklentimiz, zillet ittifakı faytonundan inip, Cumhur ittifakı uçağına binmesi ve bu sayede Türkiye’yi dünya devletleri treninin lokomotifi haline getirmesi, Türkiye’yi gelişmiş dünya ülkeleri listesinin en başına taşımasıdır” dedi.