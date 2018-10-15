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Şimdi Suudiler düşünsün! Dolar, TL karşısında geriledi, Suud Riyali karşısında yükseldi

Türkiye’nin ABD’li rahip Brunson’ı serbest bırakmasının akabinde dolar, TL karşısında değer kaybederken, Suudi Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı İstanbul’da ‘kaybetmesi’ ile ABD Doları, Suud Riyali karşısında 2017’den bu yana en yüksek değerine ulaştı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:41
Şimdi Suudiler düşünsün! Dolar, TL karşısında geriledi, Suud Riyali karşısında yükseldi

 yeniakit.com.tr 

ABD’li casus papaz Andrew Brunson ve Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı olayları ile Ankara-Washington-Riyad hattında yükselen tansiyon ekonomi piyasalarına yansıdı. Türkiye’nin ABD’li rahip Brunson’ı serbest bırakmasının akabinde dolar, TL karşısında değer kaybederken, Suudi Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı İstanbul’da ‘kaybetmesi’ ile ABD Doları, Suud Riyali karşısında 2017’den bu yana en yüksek değerine ulaştı.

İstanbul serbest piyasada haftaya 5,8720 liradan başlayan dolar kısa bir süre sonra düşüşe geçerek 5,83 civarına geriledi. 6,78 seviyelerinde güne başlayan euro ise düşüş sonrası 6,75'e kadar indi.

2 ayın en düşük seviyesi

Dolardaki düşüş öğle saatlerinde daha da hızlanarak düşüş yüzde 1'i aştı. Yaşanan değer kaybı sonrası dolar 5,78 ile yaklaşık son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar ile birlikte düşüşe geçen euro ise 6,71 seviyelerine geriledi.

2017’den bu yana en yüksek seviyede!

1 ABD doları bugün itibariyle Suud piyasalarında 3.7514 Suud Riyali’nden işlem gördü. Bu rakam Haziran 2017’den beri Suud riyalinin en düşük işlem görme birimi olarak tarihe geçti.Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğunda katledilmesi sonrası dünyaca ünlü şirketler Suudi Arabistan’a yapacakları yatırımdan vazgeçtiklerini duyurmuştu.

 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 14:41
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Türk Lirası
  4. suud riyali
  5. ABD Doları
  6. Cemal Kaşıkçı
  7. Andrew Brunson

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