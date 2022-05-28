Şimdi sözleşme imzalamayan Nwakaeme düşünsün!..

Nwakaeme konusunda bir türlü mutlu sona ulaşamayan Fırtına, kanat transferine ağırlık verdi. Fırtına, devre arasında da çok istediği Georgios Masouras için yine masada. 5 milyon Euro’yu gözden çıkartan Bordo-Mavililer, Olympiakos ile pazarlıklarını sürdürüyor. Yunan basını da 28 yaşındaki kanat oyuncusunun en ciddi talibinin Trabzonspor olduğunu yazıyor. Masouras’ın alternetiflerinden biri; Cristian Tello. Real Betis’le sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan İspanyol futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı’nın uzun süredir radarında...

Anthony Nwakaeme ile yeni sözleşme konusunda bir türlü anlaşma sağlayamayan Trabzonspor Yönetimi, bonus ve imza parasıyla birlikte 2.5 milyon Euro’yu bulan teklifini yineledi ve beklemeye geçti. Oyuncu tarafından görüşme çağrısı olmazsa, Bordo-Mavililer konuyu kapatacak. Nijeryalı yıldız 3 milyon Euro’dan 3 yıllık kontrat talep ederken, menacer komisyonuyla birlikte rakam artıyor. Fırtına ise 1.5 milyon Euro’su garanti olmak üzere opsiyonlu 2 senelik sözleşme öneriyor.

Kapıyı 8’den açtılar

33 yaşındaki oyuncunun kalma ihtimali her geçen gün biraz daha azalırken, Trabzonspor kanat transferi için düğmeye bastı. Karadeniz ekibi, devre arasında çok istediği Georgios Masouras’ı öncelikli hedef olarak belirledi. Olympiakos, 28 yaşındaki yıldızı için kapıyı 8 milyon Euro’dan açıyor. Bordo-Mavililer ise taksitler halinde ödenmek kaydıyla 5 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.

Siopis ve Baka faktörü

Yunan basını, şu aşamada Masouras’ın en ciddi talibinin Trabzonspor olduğunu yazarken, Milli Takım’dan arkadaşları Siopis ve Bakasetas’ın da hem şehir hem de kulüple ilgili Masouras’a olumlu referanslar verdiğinin altı çizildi. Komşudaki haberlere göre; sezonun ikinci yarısında düşüş yaşayan yıldız ismin satışına Olympiakos yetkilileri soğuk bakmıyor, ancak rakam konusunda kısa vadede 5 milyon Euro seviyelerine düşmeleri de kolay gözükmüyor.

Plase Tello

Kanat transferinde geniş liste üzerinden çalışmalarını yürüten Trabzonspor’da, Cristian Tello gündemdeki isimlerden... Teknik direktör Abdullah Avcı’nın geçmiş dönemde transfer edilmesini istediği İspanyol futbolcu için bonservis problemi yaşanmıştı. 31 yaşındaki oyuncunun Real Betis’le kontratı biterken, boşa çıktı. Geride bıraktığımız sezon La Liga ekibinde 35 resmi maça çıkan Tello, 5 gol atıp, 3 asist yaptı. Barcelona altyapısında yetişen yıldız isim, Porto ve Fiorentina’da oynadıktan sonra 2017’de 4 milyon Euro karşılığında Betis’e transfer oldu. Aynı Masouras gibi hücum hattının her iki kanadında da görev yapabilen Tello konusunda Trabzonspor’un en önemli kozu; Şampiyonlar Ligi.

Devler Ligi kozu...

Play-Off turundan Avrupa’nın 1 numaralı organizasyonuna katılacak olan Fırtına, hem yerli hem de yabancı transferinde Devler Ligi faktörü nedeniyle avantajlı konumda bulunuyor. Tello’nun menaceriyle teması kesmeyen

Bordo-Mavililer, Masouras cephesindeki gelişmelere göre rotayı İspanyol yıldıza çevirebilir.