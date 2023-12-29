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Gündem Şimdi sorun şu: Acaba asgari ücretteki 2 TL ne?
Gündem

Şimdi sorun şu: Acaba asgari ücretteki 2 TL ne?

Yeniakit Publisher
2023-12-29 10:46:00 -
Şimdi sorun şu: Acaba asgari ücretteki 2 TL ne?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Şimdi sorun şu: Acaba asgari ücretteki 2 TL ne?" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, asgari ücret açıklandıktan sonra çıkarılan yeni tartışmalara değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Son altı aylık enflasyon (Aralık ayı enflasyon rakamı belli olmadığı için tahminen söylüyorum) % 38 civarında..

Ama asgari ücret, 11 bin 402 TL’den 17 bin 2 TL’ye çıktı.

Zam oranı % 49 oldu..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yapılan artışı şöyle netleştirelim: Enflasyon oranının asgari % 10 fazlası ile asgari ücret belirlendi..

Yıllık olarak baktığınızda..

Olumlu anlamda yükseliş çok daha belirgin görünüyor..

Geçen seneki asgari ücrete göre, bir yılda yapılan zam oranı, 8,506 TL’den 17 bin 2 TL’ye yükselişe göre, % 99 oluyor..

Hani 10 TL daha zam yapmış olsalardı, % 100’e tamamlamış olacaklardı..

Bir yıllık enflasyon rakamı ise, % 70 civarında..

Yıllık bazda da, enflasyonun % 20-30 üzerinde bir zam ile, asgari ücret belirlenmiş oldu..

Sonuç olarak..

İster dolar’a vurun.

İsterseniz euro’ya..

Cumhuriyet tarihinde asgari ücretin dolar bazında da, euro bazında da bu miktara çıktığı bir dönem yok..

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