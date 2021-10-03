Şimdi "Polat Alemdar" düşünsün... Kılıçdaroğlu'nun yeni filmi ortaya çıktı

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Girdiği her seçimi kaybetmesine rağmen "istifa" çağrılarına kulak tıkayarak koltuğuna sımsıkı yapışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine gaza gelerek 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağının sinyalini verdi.

Kulislerde Millet İttifakı'nın "cumhurbaşkanı adayı" olacağı konuşulan Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarına erkenden başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indireceğini ve Türkiye'nin tüm sorunlarını çözeceğini iddia eden Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışması ise izleyenleri adeta kahkahaya boğdu.

Daha önce katıldığı bir televizyon programında yalakalık yaparak Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması halinde seçimi yüzde 100 kazanacağını ileri süren ve akla ziyan ifadeler kullanan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu'nun göl kenarında yürüdüğü bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun emin adımlarla iktidara yürüdüğünü ifade eden Tuncay Özkan'ın paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu.

Aklınca karizmatik görünmeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun göl kenarında yürüdüğü anları ti'ye alan vatandaşlar şu paylaşımlarda bulundu:

"Aday olursa yüzde 100 kazanır"

Kılıçdaroğlu'nun göl kenarında yürüdüğü anları "Emin adımlarla iktidara" notuyla sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Tuncay Özkan daha önce katıldığı bir televizyon programında Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına en çok yakışacak insan olduğunu iddia etmiş ve gülünç ifadeler kullanmıştı.

Girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde yüzde 100 kazanacağını iddia eden Özkan şunları söylemişti:

"İnşallah böyle bir karar verir. Ben çok mutlu olurum. Sayın genel başkanımızın bilgisi, birikimi, ahlakı, onuru, sadeliği ülkeyi karanlıktan çıkaracak ilaçtır. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olursa yüzde yüz kazanır. Ben buna her şey üzerine iddiaya girerim. Adaylığı ve Cumhurbaşkanlığı ülkemizin kurtuluşu olur."